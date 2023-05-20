俄烏局勢｜美同意供F-16戰機予烏克蘭　澤連斯基：歷史性決定 (18:43)

【18:43更新】美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）周五（19日）表示，美國總統拜登告知七國集團（G7）領袖，華府支持西方盟友提供F-16戰機給烏克蘭，並將支持訓練烏國機師駕駛該款戰機。烏克蘭總統澤連斯基讚揚此舉是「歷史性決定」。
蘇利文表示，過去數月美方與盟友努力為烏克蘭提供反攻所需的武器及相關訓練，「已兌現我們的承諾」。有白宮官員稱，F-16機師訓練將在歐洲進行，美方希望數周內開始，預計需時數月；而戰機交付連同完成訓練，預料最快需時18個月。加入聯合訓練計劃的國家稍後將決定何時交付戰機、提供數量及由哪些國家提供。
英國、荷蘭、比利時和丹麥對此表示歡迎。英國首相辛偉誠表示，英國將與荷蘭、比利時和丹麥合作，讓烏克蘭獲得空中作戰能力。丹麥國防部則表示，已準備好協助訓練機師。
俄羅斯塔斯社報道，俄副外長格魯什科（Alexander Grushko）回應稱，西方國家倘向烏克蘭提供F-16戰機，將面臨「巨大風險」。
澤連斯基今午抵日 將晤拜登、岸田文雄
日本政府宣布，澤連斯基今日將抵達廣島出席G7峰會，並將與拜登、日本首相岸田文雄會晤。法新社引述消息稱，澤連斯基在沙特阿拉伯出席完阿拉伯聯盟峰會後，乘搭法國專機前往日本，預料今午抵日。