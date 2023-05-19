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美迪士尼放棄8.6億美元佛州園區投資項目　上月曾控佛州州長報復針對 (17:42)

美國華特迪士尼主題樂園業務主管達瑪羅（Josh D'Amaro）周四（18日）發電郵向員工表示，由於「不斷變化的商業環境」，決定放棄公司在2021年提出總值8.64億美元（約67億港元）、將約2000名員工遷至佛羅里達州諾娜湖（Lake Nona）的企業園區（corporate campus）項目。

近日迪士尼跟佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）關係轉差，後者新聞秘書回應稱，迪士尼宣布可能興建諾娜湖園區已接近兩年，但項目一直毫無進展，州政府不肯定項目會否實現，他又暗指迪士尼是出於財政狀況才轉軚，「他們重整業務運作及取消不成功的投資項目，並不令人意外」。

迪士尼原打算以諾娜湖園區作為旗下「華特迪士尼幻想工程」及「迪士尼樂園、體驗與產品」兩間子公司的總部，但項目曾令可能被迫搬到佛州的加州總部員工不滿。

達瑪羅稱，鑑於該項目宣布以來發生重大變化，包括新領導層和不斷變化的商業環境，決定放棄。迪士尼公司行政總裁艾格（Bob Iger）一周前公開質疑佛州是否仍對迪士尼在當地的投資有興趣。

迪士尼有此決定前，已與佛州政府關係陷入緊張。迪士尼上月26日入稟法院，指控佛州州長德桑蒂斯因迪士尼反對其州政府的「不准說同性戀」法案而策劃報復針對，侵犯迪士尼言論自由等憲法權利。

（路透社）

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