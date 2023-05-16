世衛：代糖無助控制體重減脂肪　反增糖尿病心血管病風險 (14:59)

常見的代糖產品包括阿斯巴甜（Aspartame）、糖精（Saccharin）、紐甜（Neotame）、三氯半乳蔗糖（Sucralose）和甜菊（Stevia）等。WHO指出，經過對現有283項研究證據的系統性檢視後發現，使用這類非糖甜味劑（NSS，又稱低熱量甜味劑），對體內葡萄糖和胰島素水平沒有影響，對體重和脂肪「影響很低」，「對減少成人或兒童的身體脂肪，長期而言沒有任何好處」。檢視還顯示，長期使用代糖，還可能會產生「潛在的不良影響」，如增加二型糖尿病、高血壓、中風、心臟病的風險。

世衛營養和食品安全部門負責人布蘭卡（Francesco Branca）說：「從長遠來看，用NSS取代游離糖（Free sugar）的攝入並不利於控制體重。人們需要考慮用其他方法來減少游離糖的攝入，例如食用含天然糖的食物，如水果或不加糖的食物和飲料。」游離糖是指單糖（如葡萄糖、果糖）和雙糖（如蔗糖或砂糖），以及天然存在於蜂蜜、糖漿和果汁等中的糖。

代表低卡路里食品和飲料行業的卡路里控制理事會（Calorie Control Council）主席蘭金（Robert Rankin）反駁世衛的說法，強調低卡路里和無卡路里甜味劑是可以幫助消費者控制體重的重要工具。

（紐約時報/CNN/世衛網站）