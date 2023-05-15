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《愛爾蘭時報》刊爭議投稿　投稿人揭文章屬AI生成報館致歉 (17:15)

《愛爾蘭時報》（Irish Times）日前刊登一篇受爭議讀者來函惹起網上廣泛討論，點擊次數登當日第二位，但其後被揭發該文章其實是由人工智能（AI）生成，報館周日（14日）發表聲明承認被惡作劇作弄，就此致歉。

爭議文章在上周四（11日）刊出，作者署名為阿科斯塔-科爾特斯（Adriana Acosta-Cortez），「她」自稱是居於都柏林北部的29歲厄瓜多爾醫療人員，在文中指摘部分愛爾蘭女性用「仿曬霜」假扮古銅色的做法是貶低有色人種。該來函掀起廣泛議論，成為《愛爾蘭時報》當天點擊第二高的文章。不過，翌日一個同名的Twitter帳號發文，稱這篇文章是由AI生成。報館數小時後刪除文章。

《愛爾蘭時報》編輯麥克科馬克（Ruadhán Mac Cormaic）發表道歉聲明，強調報館是蓄意欺詐的受害者，但同時坦承稿件刊登流程存在漏洞，稱今次事件反映了生成式AI（generative AI）為新聞機構帶來的挑戰。

阿科斯塔-科爾特斯Twitter帳號擁有人同日接受《衛報》訪問，透露自己是愛爾蘭大學生，該來函有八成由OpenAI開發的GPT-4 AI聊天機械人生成，而Twitter上的大頭照是由AI繪圖程式Dalle-E 2生成。帳號擁有人又批評《愛爾蘭時報》的道歉迴避了最重要的地方，那就是報館為追求點擊率而刊登極端煽動性文章。

（衛報）

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