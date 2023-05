《愛爾蘭時報》刊爭議投稿　投稿人揭文章屬AI生成報館致歉 (17:15)

爭議文章在上周四(11日)刊出,作者署名為阿科斯塔-科爾特斯(Adriana Acosta-Cortez),「她」自稱是居於都柏林北部的29歲厄瓜多爾醫療人員,在文中指摘部分愛爾蘭女性用「仿曬霜」假扮古銅色的做法是貶低有色人種。該來函掀起廣泛議論,成為《愛爾蘭時報》當天點擊第二高的文章。不過,翌日一個同名的Twitter帳號發文,稱這篇文章是由AI生成。報館數小時後刪除文章。

《愛爾蘭時報》編輯麥克科馬克(Ruadhán Mac Cormaic)發表道歉聲明,強調報館是蓄意欺詐的受害者,但同時坦承稿件刊登流程存在漏洞,稱今次事件反映了生成式AI(generative AI)為新聞機構帶來的挑戰。

阿科斯塔-科爾特斯Twitter帳號擁有人同日接受《衛報》訪問,透露自己是愛爾蘭大學生,該來函有八成由OpenAI開發的GPT-4 AI聊天機械人生成,而Twitter上的大頭照是由AI繪圖程式Dalle-E 2生成。帳號擁有人又批評《愛爾蘭時報》的道歉迴避了最重要的地方,那就是報館為追求點擊率而刊登極端煽動性文章。

https://t.co/UHYCk0lHOe@IrishTimes genuinely sad that a once respectable news source has degraded themselves with such divisive tripe in order to generate clicks and traffic for their website. You need a better screening process than a believable gmail address #buyapaper 🤡

gg— Adriana Acosta-Cortez (@ecuadorian_adri) May 12, 2023