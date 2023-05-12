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美國網紅自導自演墜機拍片博收視　認妨礙調查恐判囚20年 (17:53)

美國一名拍片網紅2021年上載影片，顯示他駕駛的小型飛機疑引擎故障後被迫棄機，飛機最後墜毁，惟他被揭發是刻意製造墜機事件以拍片增加頻道收視。美國司法部周四（11日）指他承認妨礙調查，有關罪名最高可被判囚20年。

29歲的雅各布（Trevor Jacob）前年11月在加州南部駕駛小型飛機途中跳機，飛機最後墜落洛斯帕德里斯國家森林（Los Padres National Forest），整個過程由機上攝錄鏡頭拍下，雅各布亦自拍尋找殘骸的過程。該段名為「我駕駛的飛機墜毁」（I crashed my airplane）影片有近300萬人次觀看。

國家運輸安全委員會（NTSB）及聯邦航空管理局（FAA）及後調查墜機事故，並要求他保留殘骸，但雅各布聲稱不知道飛機殘骸下落。然而，其認罪協議顯示，他承認事發後兩周與友人尋獲殘骸，用直升機吊走，數日後再拆解飛機棄置。司法部的聲明稱，雅各布承認向聯邦調查人員謊稱飛機起飛後約35分鐘完全失去動力，又向FAA安檢員謊報飛機引擎停頓，自己因沒有安全着陸選項，惟有跳傘。

雅各布承認是在一家錢包公司贊助下製作墜機片賺錢，同意就一項意圖隱瞞及妨礙聯邦調查的罪名認罪。雅各布預計數周內在洛杉磯正式認罪，稍後判刑，有關罪行最高可判囚20年。

（法新社/中央社）

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