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敘利亞隔逾10年重返阿盟　擬共同解決敘國危機 (16:46)

阿拉伯聯盟周日（7日）發表聲明表示，宣布即時恢復敘利亞的阿盟成員國資格，結束區內大部分國家對其超過10年的孤立。

擁有22個成員國的阿盟周日在埃及首都開羅舉行外長級特別會議，決定即日起恢復敘利亞政府代表團參加阿盟理事會及其所有組織和機構會議的資格。聲明稱，阿盟同意有必要繼續努力，協助敘利亞擺脫目前危機，並且成立一個由約旦、沙特阿拉伯、伊拉克、黎巴嫩、埃及和阿盟秘書長組成的部長級委員會，繼續「與敘利亞政府直接對話，以達成全面解決敘利亞危機的方案」。

秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit）表示，歡迎巴沙爾出席本月舉行的阿盟峰會，至於是否恢復與大馬士革的關係，將由個別國家決定。敘利亞外交部同日發表聲明表示，這符合所有阿拉伯國家的利益，有利於實現阿拉伯人民的安全、穩定與福祉。

敘利亞民眾2011年舉行和平示威遭鎮壓後，同年11月阿盟中止了敘利亞的成員國資格，多個阿拉伯國家關閉駐當地大使館。敘利亞在隨後陷入內戰，有超過50萬人死亡。

美國國務院抨擊阿盟的決定，指出大馬士革政府不值得重返阿盟，又質疑敘利亞總統巴沙爾解決敘利亞內戰危機的意願。不過，國務院同時表示，相信阿拉伯伙伴是希望借此推動解決該國危機，在這「最終目標」上，美國與盟友站在同一陣線。

（法新社/路透社/衛報）

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