英國一年派300萬個食品救濟包增37%　有正職者領救濟增幅破紀錄 (14:59)

支援由英國各地1300個食品銀行中心組成救濟網絡的特魯塞爾信託基金（Trussell Trust）周三（26日）表示，生活成本危機幾乎沒有緩解迹象，截至今年3月底的過去一年，他們提供的食物包裹量較5年前的年度發放量多出了兩倍多，也較前一年多37%，達到300萬個，其中110萬個分配給兒童，較前一年同期多30萬個，較2017至2018年多超過1倍。同期有76萬人首次尋求食物救濟，同比增加38%，當中有正職者人數增幅破紀錄，顯示就算有工作也無法餬口。

信託基金表示，食物銀行本來的目的只是緊急救濟，但現已成為低收入者的依賴，而過去5年領取食物銀行援助者持續增加，反映收入增幅偏低，社會保障制度亦不見效。

英國官方上周公布，3月整體通脹率下降到10.1%，但食品和非酒精飲料價格卻比一年前高19.1%，創1977年8月以來最大升幅。業界數據顯示，英國4月的食品通脹率亦高達17.3%。除了食品價格外，英國民眾還正面對價格急升的燃料和住屋等生活成本。政府分析師上月估計，英國家庭目前正面對自1950年代有紀錄以來生活水平最差的兩年時期。

（法新社/路透社）