日本民企登月器將嘗試登月　創辦人：期待見證商業月球任務新時代 (14:50)

日本太空初創企業ispace的Hakuto-R M1（白兔-R M1）登月器，將於香港時間今晚約11時40分開始降落月球，在到達表面上空100公里後調整速度，於約1小時後在月球表面軟著陸。登月器高約2米，重340公斤，載有數輛登月車，去年12月升空，自上月起已環繞月球軌道飛行。

雖然未知登月會否成功，但ispace創辦人兼行政總裁袴田武史（Takeshi Hakamada）本月較早時說：「我們至今達成的已是偉大的成果，而我們已將今次飛行所學習到的應用在將來的任務上。舞台已架好，我期待見證這歷史性的一天，標誌着商業月球任務開展的新時代。」

ispace並非第一家送登月器到月球的民企。以色列民間企業SpaceIL的登月器曾於2019年4月嘗試降落月球，但最終撞毀。

（法新社）