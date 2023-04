日本民企登月器將嘗試登月　創辦人：期待見證商業月球任務新時代 (14:50)

日本太空初創企業ispace的Hakuto-R M1(白兔-R M1)登月器,將於香港時間今晚約11時40分開始降落月球,在到達表面上空100公里後調整速度,於約1小時後在月球表面軟著陸。登月器高約2米,重340公斤,載有數輛登月車,去年12月升空,自上月起已環繞月球軌道飛行。

雖然未知登月會否成功,但ispace創辦人兼行政總裁袴田武史(Takeshi Hakamada)本月較早時說:「我們至今達成的已是偉大的成果,而我們已將今次飛行所學習到的應用在將來的任務上。舞台已架好,我期待見證這歷史性的一天,標誌着商業月球任務開展的新時代。」

ispace並非第一家送登月器到月球的民企。以色列民間企業SpaceIL的登月器曾於2019年4月嘗試降落月球,但最終撞毀。

Our HAKUTO-R Program Mission 1 lunar landing live stream coverage is scheduled to open Tuesday, April 25, 15:20 (UTC)/11:20 (EST) at the earliest.



Use the live stream link below to watch our landing event from anywhere! https://t.co/buPG5IbMun#ispace #HAKUTO_R #lunarquest— ispace (@ispace_inc) April 25, 2023