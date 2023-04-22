二戰「蒙特維多丸」號殘骸南海發現 (17:55)

「蒙特維多丸」號於1942年7月1日被美軍潛艇擊沉，當時船上載有數月前日軍攻陷巴布亞新幾內亞濱海小鎮拉布爾（Rabaul）時俘獲的逾千戰俘，包括979名澳洲人，其中850人為軍人。美方當時稱，因該船沒有標記，不知道船上載着戰俘。

海洋考古團隊「寂靜世界基金會」（Silentworld Foundation）的搜尋行動策劃5年，探險隊本月6日開始在菲律賓呂宋島西北部約110公里的南海一帶搜索，他們利用配備聲納的水下載具等高科技設備搜尋，僅12天就在水下逾4公里深處發現該船殘骸，之後再花幾日時間確認身分。

澳洲總理阿爾巴內塞在社交平台說：「船上1060名戰俘中，有850名澳洲軍人，他們的生命早早結束。希望今天的消息能為守候已久的家屬帶來一些安慰。」

澳洲防長馬爾斯（Richard Marles）稱，發現「蒙特維多丸」號殘骸，替澳洲海事史上悲劇一章劃上句號。基金會表示，基於尊重，殘骸將原封不動地留在海底，不會搬移任何物品或遺體。

（路透社/法新社/BBC）