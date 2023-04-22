澳洲致命車禍釀5死　包括打工度假港人及台灣人　香港入境處接求助涉1名港人 (16:47)

澳洲媒體報道，車禍發生於維多利亞省鄰近新南威爾士省的一個十字路口。當地時間周四下午2時21分，一名60多歲澳洲女子載着4人和一隻狗，該車行駛至十字路口時遭一輛白色車撞上後，再被重型貨車撞上，車上其中3人和狗當場死亡，另2人送院後不治。

法庭文件顯示，白色車的29歲司機Christopher Dillon Joannidis，在事發前不足一小時前才剛因超速被攔下，他一度被驗出體內有大麻成分，惟複檢結果陰性，獲警方放行。惟僅3分鐘後，他在不足2公里外的十字路口沒有讓車，釀成慘劇。他現被控5項危險駕駛致他人死亡的罪名。

就這宗車禍，香港入境處表示至今共接獲一宗求助，涉及一名港人，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐墨爾本總領事館跟進事件，並已按家屬意願提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與當事人家屬、公署及總領館保持緊密聯繫，積極跟進事件，及按家屬的意願提供可行協助。

（澳洲廣播公司/自由時報）