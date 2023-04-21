Twitter刪除藍剔惹混亂　「國家附屬」「政府資助」傳媒標籤已摘掉 (18:02)

天主教教宗方濟各、微軟創辦人蓋茨、美國政客特朗普、藝人如Justin Bieber、球星基斯坦奴朗拿度（C朗）等多個名人的Twitter帳號皆沒有了藍剔，至於美國海關與邊境保護局等政府機構的地方分部官方帳號，也被刪去藍剔。認證一失即衍生混亂，例如馬上有冒牌美國前國務卿希拉里宣布再次競逐總統。美國參議員夏茲（Brian Schatz）警告，在發生災難時，可能會有人冒認聯邦緊急事故管理總署（FEMA），真身也可能要大費唇舌證明自己身分。

Twitter過去提供「藍剔」，代表帳號持有人的身分已獲認證。馬斯克入主後，Twitter去年11月提出「藍剔」徵費計劃Blue checkmark，表示帳號持有者須於4月1日前月繳8美元或年付84美元，才能保留藍剔。

另外，Twitter從格林威治時間周五早上6時（香港時間下午2時）起，陸續摘掉多家傳媒的「國家附屬」、「政府資助」的標籤，包括香港電台、新華社、俄羅斯的RT、美國公共廣播電台（NPR）和加拿大廣播公司（CBC）等。早前，NPR、CBC等傳媒抗議那些標籤暗示其報道內容受政府影響，部分即時停止用Twitter發布消息。

（路透社/法新社/BBC/CNN）