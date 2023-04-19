金正恩擬發射朝鮮首枚軍事衛星　分析稱最快本月 (19:17)

朝中社周三（19日）報道，金正恩周二攜女兒金主愛（譯音）視察國家宇宙開發局時，指出該國已在本月製成軍事偵察衛星一號，為了盡可能按計劃發射，將加緊籌組非常設性的衛星發射準備委員會。他表示，日後接連將偵察衛星在多角度部署，國家就能賴以加強搜集、偵察情報能力、指示戰鬥工作。

韓國知名朝鮮專家梁茂進認為，須慎重看待朝鮮這次宣布，「因為朝鮮的偵察衛星是先發制人核攻擊的重要因素，對韓國具有重大威脅」。北韓大學院大學教授金東葉（Kim Dong-yup）認為，朝鮮希望在調動導彈和核武運輸系統時，利用衛星獲取實時所需命中目標的情報。

日本內閣官房長官松野博一表示，朝鮮即使稱之作「衛星」，但任何發射均涉及採用彈道導彈技術，明顯違反聯合國安理會決議。

分析認為朝鮮可能擬於本月發射，下周二（25日）是朝鮮人民革命軍創建91周年紀念，韓國總統尹錫悅則定於翌日訪美，這都可能是發射時機。

（韓聯社/路透社/法新社/KBS/Newsis）