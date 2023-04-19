霍士新聞誹謗案和解收場　同意賠7.875億美元 (17:10)

該宗被形容為「世紀誹謗審訊」的案件，周二在特拉華州高等法院開審，並選出了12名陪審員。準備開庭之際，法官戴維斯（Eric Davis）宣布雙方達成和解協議。擁有霍士新聞的傳媒大亨梅鐸，以及卡爾森（Tucker Carlson）等霍士新聞頻道星級主播得以避免出庭作證。美國媒體則報道，協議沒要求霍士新聞主播在節目中公開道歉或承認散布假新聞。

霍士隨後發聲明稱，很高興案件和解收場，並承認法庭判決部分有關Dominion的說法不實。Dominion行政總裁John Poulos事後在法院外見記者時稱，霍士承認針對Dominion的不實指控，但事件對Dominion公司聲譽及員工造成巨大傷害，「沒有東西可以彌補」。

Dominion於2021年3月控告霍士新聞，指其宣揚前總統特朗普聲稱「Dominion的點票機被用於操縱2020年總統大選」的虛假聲稱。競逐連任的特朗普在那次大選敗給拜登。霍士新聞否認誹謗，聲稱只是報道特朗普的指控，而不是支持那些指控。

（法新社）