新冠變異株Arcturus｜美上周病例增一倍　傳染力高或令年輕患者患結膜炎 (18:04)

Arcturus（正式名稱XBB.1.16）在全球快速傳播，2月底在全球所佔的病例僅0.21%，1個月後已急升至3.96%，世衛3月22日起已將Arcturus列為「正開展進一步監測的病毒株」（Variants-Under-Monitoring）。印度衛生部周日（16日）公布24小時內新增10,093宗個案，是連續第4日新增逾1萬病例，陽性率為5.61%，有19人死亡。衛生部官員預測，確診人數在未來10至12天內可能還會繼續增加，但重申醫院病牀需求並未面臨壓力，民眾毋須恐慌。

美國上周感染Arcturus病例亦增加了一倍，4月9日至15日的新冠病毒樣本估計有7.2%屬Arcturus，高於此前一周的3.9%。

美國梅奧醫院（Mayo Clinic）的專家稱Arcturus傳播能力較此前的病毒株高，但相信沒有變得更危險。梅奧醫院臨牀病毒學實驗室主任賓尼克（Matthew Binnicker）表示，Arcturus似乎會令年輕患者出現結膜炎或眼睛發紅發癢。

（福布斯/Daily Voice/中央社）

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