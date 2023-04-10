達賴喇嘛要求男童「啜其伸出的舌頭」惹爭議　事後道歉稱「與公眾玩樂式互動」 (17:46)

印度傳媒報道，87歲的達賴當時在其位於達蘭薩拉McLeod Ganj的寺廟出席活動。片段顯示，男童先在台下詢問可否與達賴擁抱，他獲准上台後，達賴指着自己的面頰並說：「首先這裏」男童於是擁抱達賴並吻他面頰。達賴接着指自己的嘴唇，說：「然後我覺得這裏也可以」，並扶着男童的下巴跟他嘴貼嘴。兩人額頭相碰後，達賴突然說：「並且啜我的舌頭」並伸出舌頭，但男童沒有照做，只伸出自己的舌頭靠近，然後離開。

片段公開後，不少網民在Twitter批評達賴的行為嘔心，「應以戀童癖罪行拘捕」，亦有網民批評片中在場人士鼓掌及微笑，同樣令人不安。但有網民則引述英國廣播公司（BBC）一篇報道指，吐舌頭在西藏是一種問候方式，其傳統可追溯自公元9世紀。

達賴的辦公室周一發表聲明，表示達賴希望就其言論「可能導致的傷害」向男童和其家人道歉，又稱達賴時常在公眾地方及鏡頭前，與會面者以無害及玩樂方式互動，他對今次事件感到後悔。

今次並非達賴首次言行惹爭議，2019年他曾表示將來其繼任人若是女性就必須有吸引力，他其後就言論道歉。

（印度斯坦時報/First Post/news.com.au/BBC）