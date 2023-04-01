特朗普下周二提堂　控罪料有至少一項重罪　代表律師：特朗普不會認罪 (13:16)

美國有線新聞網絡（CNN）引述消息報道，特朗普下周一由佛州前往紐約，在特朗普大樓逗留一晚後，翌日下午2時15分在紐約曼哈頓刑事法院提堂，結束後將返回佛州。為應對特朗普提堂可能出現混亂，當局考慮該法院屆時暫停處理其他案件。

特朗普的律師之一Susan Necheles周五（3月31日）表示，預計起訴書會在下周二才於庭上公開。特朗普在社交媒體留言批評，自己被起訴是「選舉干預！非法法庭！」又聲稱可能有份負責此案的法官Juan Manuel Marchal「憎恨我」。而總統拜登被問及特朗普被起訴一事時回應稱「我沒有評論」。

對於特朗普即將現身紐約，紐約警方擔心生亂，如臨大敵。哥倫比亞廣播公司（CBS）引述消息報道，特勤局將在紐約負責護送特朗普，全市近3.6萬名紐約警員隨時候命。

（法新社/美聯社/紐約日報/CNN/CBS）

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