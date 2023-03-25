《盧旺達飯店》原型人物減刑提早獲釋　2021年被控恐怖主義罪判囚25年 (16:19)

盧旺達政府發言人馬科洛（Yolande Makolo）表示，魯塞薩巴吉納（Paul Rusesabagina）與同案19名被告，已依據總統命令獲得減刑。盧旺達稱，魯塞薩巴吉納減刑的決定，將改善與美國的關係。盧旺達總統發言人周五在Twitter表示，「這是共同希望重啟美國與盧旺達關係的結果」，並稱盧旺達與卡塔爾之間的密切關係也是魯塞薩巴吉納獲釋的「關鍵因素」。多哈及華盛頓官員說，擁有美國永久居留權和比利時公民身分的魯塞薩巴吉納出獄後，將飛往卡塔爾，之後再返回美國。

魯塞薩巴吉納於1994年盧旺達種族滅絕期間，在首都基加利擔任一間酒店經理，他將酒店變為避難所，接收多達1200名逃避追殺的難民成名，獲譽為「盧旺達酒店英雄」，2004年荷李活電影《盧旺達飯店》（Hotel Rwanda，有譯《盧旺達大酒店》）以其事迹作背景。魯塞薩巴吉納於2020年8月在迪拜乘搭原以為飛往非洲布隆迪的私人飛機，卻降落在盧旺達首都基加利，因而被捕，家人指控這是綁架，他翌年因被指支援發動恐怖襲擊的組織遭判刑。

（路透社/法新社）