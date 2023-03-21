92歲梅鐸第五度結婚稱「會是最後一次」　今夏娶66歲女友 (13:52)

梅鐸接受旗下傳媒《紐約郵報》專訪時表示，去年9在加州自家酒莊舉辦活動時與66歲的三藩市前警察牧師史密斯（Ann Lesley Smith）相遇，並於上周五向對方求婚成功。他說：「我先前非常緊張。我害怕墜入愛河，但我知道，這會是我最後一次（結婚）。最好是。」史密斯說，對她倆人而言，這是上天賜予的禮物，「我守寡了14年。我丈夫像梅鐸一樣從商……所以我很了解梅鐸。我們有共同信念。」

梅鐸旗下傳媒帝國包括《華爾街日報》、霍士新聞等大傳媒，身家超過200億美元（約1560億港元）。他與首任妻子、澳洲空姐於1960年代末離婚；第二任妻子是記者，兩人在一起30多年後於1999年離婚；第三任妻子則是華裔名媛鄧文迪（Wendi Deng），兩人婚姻於2013年結束。梅鐸於去年8月與第四任妻子、美國超級名模兼演員霍爾（Jerry Hall）結束6年婚姻。

史密斯曾任模特兒，亦主持過電台節目。她曾有過兩段婚姻，第一任丈夫是一名律師，她曾透露對方經常酗酒，曾身心折磨她導致她有自殺念頭，後來信教自救。第二任丈夫是薄有名氣的美國鄉謠歌手兼企業行政人員切斯特史密斯（Chester Smith），他於2008年病逝。

（紐約郵報/每日郵報）