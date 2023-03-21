馬克龍政府不信任動議遭否決　退休改革法案正式生效　多地爆示威焚垃圾 (13:51)

法國總統馬克龍政府上周繞過國會投票，強推極具爭議的退休改革法案，將退休年齡由62歲提高至64歲，國會反對派對馬克龍政府發起兩項不信任動議，周一（20日）討論表決。其中由中間黨團「自由、獨立、海外與地方」（LIOT）提出的動議，獲278票支持，僅比通過門檻少9票。另一項由極右政黨「國民聯盟」提出的動議，就只獲94票支持。兩項不信任動議均未能通過，退休改革法案將正式生效，再次觸發民眾示威。
反對派表明將向憲法委員會挑戰法案。極左翼組織「不屈法國」（La France insoumise）議員於表決後，向總理博爾內（Elisabeth Borne）高呼「辭職」，又稱會在街頭抗爭。博爾內之後在Twitter發文表示，法國將結束這項重要改革的民主進程，「我會以謙卑和嚴肅的態度承擔我和政府的責任」。
動議被否決後，首都巴黎隨即爆發示威，示威者焚燒路邊的垃圾堆，又與警方發生衝突，逾百名示威者被捕。東部城市第戎（Dijon）及斯特拉斯堡（Strasbourg）有示威者打破商店玻璃。西部城市波爾多（Bordeaux）亦有約200至300人聚集抗議，要求馬克龍下台，大部分為年輕人，其間有人焚燒垃圾桶。全國將於周四（23日）發起一連9天的大罷工及示威。