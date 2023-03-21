馬克龍政府不信任動議遭否決　退休改革法案正式生效　多地爆示威焚垃圾 (13:51)

反對派表明將向憲法委員會挑戰法案。極左翼組織「不屈法國」（La France insoumise）議員於表決後，向總理博爾內（Elisabeth Borne）高呼「辭職」，又稱會在街頭抗爭。博爾內之後在Twitter發文表示，法國將結束這項重要改革的民主進程，「我會以謙卑和嚴肅的態度承擔我和政府的責任」。

動議被否決後，首都巴黎隨即爆發示威，示威者焚燒路邊的垃圾堆，又與警方發生衝突，逾百名示威者被捕。東部城市第戎（Dijon）及斯特拉斯堡（Strasbourg）有示威者打破商店玻璃。西部城市波爾多（Bordeaux）亦有約200至300人聚集抗議，要求馬克龍下台，大部分為年輕人，其間有人焚燒垃圾桶。全國將於周四（23日）發起一連9天的大罷工及示威。

（路透社/法新社/中央社）

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