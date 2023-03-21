習普非正式會談4.5小時　習近平：反對就烏克蘭問題火上澆油　普京：對和談持開放態度【短片】 (09:49)

習近平與普京見面時，以「親愛的朋友」互相稱呼。習近平表示，中方高度重視中俄關係，把中俄關係鞏固好、發展好，是中方基於自身根本利益和世界發展大勢作出的戰略抉擇。中方同俄方加強戰略協作的大方向堅定不移。雙方要進一步深化各領域務實合作，加強在聯合國等多邊平台的協調配合，助力各自國家發展振興，做世界和平穩定的中流砥柱。

雙方亦就烏克蘭問題深入交換意見。習近平強調，大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談，反對火上澆油。歷史上看，衝突最後都需要通過對話和談判解決。中方認為，愈是困難重重，愈要為和平留下空間；愈是矛盾尖銳，愈不能放棄對話努力，中方願繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。

習近平稱，俄羅斯明年將舉行總統選舉，俄國在普京領導下，發展振興取得長足進展，他堅信俄國人民會繼續堅定支持普京。

普京表示，俄方讚賞中方在重大國際問題上一貫秉持公正、客觀、平衡立場，主持公平正義；又稱俄方認真研究了中方關於政治解決烏克蘭問題的立場文件，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設性作用。

（新華社／法新社）