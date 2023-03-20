埃及通脹危機　政府籲吃雞腳補充蛋白質惹批評　雞腳一般用作餵貓狗 (15:04)

英國廣播公司（BBC）周日（19日）報道，全球多國近期面對持續急升的通脹率，埃及3月的通脹率突破30%，一些商品在幾個月內就價格倍升，甚至變成3倍。對不少民眾而言，許多食物如食油、芝士等，已變成難以負擔的奢侈品。

埃及物價急升，部分原因在於大多倚賴進口食品，而非土產農作物。埃及是全球第二大小麥進口國，而俄羅斯和烏克蘭都是小麥的主要輸出國，在戰爭影響出口下，小麥和麵包價格隨之暴漲。此外，俄烏觀光客以往常到埃及旅遊，戰爭連帶損害旅遊業。埃及鎊兌美元匯率在過去12個月已貶值一半。

埃及政府最近建議民眾吃雞腳，雖然雞腳含有蛋白質，但當地人一般視之為「下欄」，只會將雞腳拿來餵貓狗。

在大城市吉薩（Giza）一處菜市場家禽肉品攤旁行乞的男子說：「天啊﹗別讓我們淪落到必須吃雞腳的地步。」60多歲、育有3個孩子的韋達德（Wedad）說：「我一個月只能吃一次肉，甚至不買。雞肉則一周買一次。」她說，有攤販賣的雞柳每公斤160埃及鎊（約41港元），有的更達200埃及鎊，而雞腳則只需20埃及鎊（約5港元）。她透露，過去靠每個月5000埃及鎊（約1275港元）的退休金過得還算不錯，但她現在只能勉強維持生計。根據司爾亞司數據信息有限公司（CEIC）資料，埃及人2021年平均月薪約240美元（1870港元）。

（BBC/中央社）