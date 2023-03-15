OpenAI推新版聊天機械人GPT-4　加入分析圖像影片語音功能　幻覺問題未解決 (17:43)

OpenAI周二發表博客文章中說：「我們已經創建了GPT-4，這是公司努力提升（機械人）深度學習的最新里程碑。」它說，GPT-4在某些專業和學術上「呈現出人類水準的表現」。拿GPT-4和上一代的GPT-3.5相比，在律師考試模擬測驗中，前者成績達到應試者頭10%，後者則是倒數10%，其他像是美國大學入學試SAT的閱讀和數學考試，GPT-4亦可擊敗九成考生。

GPT-4技術其中一個最大突破，是加入分析圖像、影片和語音功能，用戶可以向系統提供以上多媒體資料，然後提問，系統會分析內容後以文字回答。例如，若用戶發送一張雪櫃內部的照片，問可以用來製作甚麼食物時，GPT-4能正確辨別照片內的東西，然後建議食譜。它又能分析圖表，甚至看破一些有趣照片背後的幽默所在。OpenAI的示範亦顯示，用戶只要輸入一個虛構網站的手繪畫作，系統就能製作一個真正的網站出來。

OpenAI表示，GPT-4與前幾代相比準確度提升，亦可以接受用戶一次過輸入2.5萬字的查詢。不過，OpenAI承認，新系統雖然「失控」或「幻覺」的可能性大減，但仍會產生「虛構事實和錯誤推論的情況」，在真實世界的情境表現仍不如人類，「離完美還很遙遠」，其資料庫亦只去到2021年。

（綜合報道）