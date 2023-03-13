韓美啟動大規模聯合軍演　朝鮮首用潛艇發射巡航導彈 (09:03)

朝中社報道，朝鮮昨（12日）凌晨實施戰略巡航導彈水下發射演習。韓國聯合參謀本部表示，軍方前一天早上探測到朝鮮潛艇在咸鏡南道新浦近海試射型號不明的導彈，暫時未掌握具體的導彈型號。朝中社則報道稱，演習動員「八二四英雄艦」在朝鮮東海景浦灣近海發射兩枚戰略巡航導彈。朝鮮利用潛艇發射巡航導彈屬首次。

潛艇所射兩枚戰略巡航導彈沿「8」字形飛行軌道飛行7563秒至7575秒（2小時6分3秒至2小時6分15秒）後精確命中設在東海1500公里外的靶標。軍事專家認為，朝鮮潛艇的攻擊能力進一步提升。戰略巡航導彈射程達到1500公里，意味韓國全境和駐日美軍基地均在其打擊範圍之內。

韓美情報部門正在精密分析導彈的飛行距離、射高、速度等具體參數。分析認為，朝方實施水下射彈演習可能是反制韓美啟動「自由護盾」大規模聯合演習。

（韓聯社）