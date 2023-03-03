俄烏局勢｜俄指摘烏派「破壞小組」入境殺兩平民　烏反批俄方蓄意挑釁 (16:51)

俄羅斯聯邦安全局（FSB）發聲明說，事發村莊位於與烏克蘭接壤的布揚斯克州（Bryansk）的克利莫沃（Klimovsky）。塔斯社報道，約數十名破壞分子由烏克蘭切爾尼戈夫州潛入布揚斯克州。布州州長博戈馬茲（Alexander Bogomaz）表示，「一支偵察和破壞小組」跨越邊界進入俄羅斯境內襲擊平民，造成兩人死亡和一名男童中槍受傷。FSB稱，這些「烏克蘭民族主義者」隨後被趕回邊界另一側，並遭到「大規模砲火攻擊」。總統普京指摘烏克蘭新納粹分子「滲透邊境地區，向平民開火」，屬於恐怖襲擊，印證了俄羅斯對烏克蘭的軍事行動做法「正確」。

不過，社交平台上出現兩條相關影片，4名聲稱來自烏軍「俄羅斯志願兵團」的軍人表示，他們闖入俄國境內是要對付「滿手鮮血」的普京政權，呼籲俄羅斯人起義，又稱沒有向平民開火。

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）反駁俄方指控說：「有關俄國出現破壞小組的故事，是經典的蓄意挑釁，俄羅斯想要恐嚇人民，藉此將俄國攻擊另一國家合理化，以及淡化俄烏戰事持續一年後造成的貧困。烏克蘭國家通訊社報道，烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫表示，發生在俄境的襲擊事件是內部衝突，與烏克蘭無關。

（綜合報道）