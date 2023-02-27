英國番茄等價格飛漲　意式餐廳改供無番茄「白薄餅」 (14:57)

英國近期蔬果短缺，超市貨架空空如也，而番茄正是缺貨最嚴重的蔬果之一。英國政府將問題歸咎於南歐和北非天氣惡劣，但高昂電價也影響到英國和荷蘭的溫室農產品供應，導致價格上漲。《衛報》周日（26日）報道，英國意大利廚師聯盟（Federazione Italiana Cuochi UK）數據顯示，番茄價格在過去一年內飈升3倍，從每箱5鎊（約47港元）漲到20鎊。罐裝番茄價格也從每箱15鎊漲到30鎊。意式沙律必要食材之一的西生菜，價格也從每箱7鎊左右漲到22鎊。

聯盟主席奧利韋里（Enzo Oliveri）說，聯盟成員通常從意大利、西班牙或摩洛哥進口番茄，「但由於到處都缺貨，不管哪裏都買不到番茄」。他表示，有些餐廳已經調整菜單，提供沒有番茄的「白薄餅」和意大利粉，例如利用意大利ricotta芝士或翠玉瓜、茄子等蔬菜作為基底，做出濃稠的醬汁。

奧利韋里警告，在成本上漲和英國脫歐後，意式餐廳正處於「非常艱困」的時刻，有些可能會倒閉，呼籲政府替番茄價格設定上限。英國政府表示，相關部門首長很快會與超市業者開會討論如何恢復正常供貨。

（衛報/中央社）