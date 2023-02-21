倫敦公立小學生9月起獲免費午餐一年　家長節省逾4100元 (18:56)

目前只有稅後年收入低於7400鎊（約6.97萬港元）家庭的學童，才可享用免費校餐，倫敦市長辦公室表示，由於規定限制嚴格，令數以十萬計生活困苦的學童沒資格享用。簡世德宣布的這項免費校餐計劃耗資1.3億鎊（約12.26億港元），資金來自高於預期的政府商業稅收。

簡世德說：「我曾多次敦促政府提免費校餐，幫助捉襟見肘的家庭，但他們始終沒有採取行動」。他稱，免費校餐將確保家長不用擔心如何餵飽子女，令孩子們毋須在學校挨餓，可以更好地專注學習，也有助減少只有低收入家庭學童才能享用所帶來的羞恥感。

慈善組織和工會均歡迎計劃。英國著名連鎖餐廳Leon創辦人之一丁布爾比（Henry Dimbleby）稱，類似的免費午餐計劃早於2013年在紐漢（Newham）和達勒姆（Durham）試行，「證據顯示它不僅大大改善那些以前沒有免費校餐學童的學習成績，甚至那些已吃免費校餐的孩子也如此，因為它改變了學校的文化」。

（BBC/衛報/CNN）