全球最大4天工作測試結果　九成英國公司續實施　近四成員工感壓力減請假量跌 (15:22)

今次研究去年6月展開，為期半年，涉及英國61間企業約2900名員工，是有史以來最大規模的四天工作制試驗，並於周二（21日）公布研究結果。在新工作安排下，2900名參與者中有37%表示健康改善，39%表示壓力減少，40%睡眠質素有改善，54%說較易在工作和家庭責任間取得平衡。另外，員工請病假日數由之前同期每個月兩日大減至0.7日，員工離職率亦減少57%。

參與的公司大部分表示對生產力和商業表現感到滿意，對整體體驗給予平均8.3分（滿分10分）。絕大多數參與的公司在試驗結束後都繼續採取4天工作制，其中18間準備永久推行4天制，38間同意繼續測試；兩間正考慮縮短工作時間，只有3間決定停止實驗。

實驗首席研究員、美國波士頓學院經濟學家和社會學家朔爾（Juliet Schor）說，她懷疑對公司來說4天工作制是否遠比5天工作制艱難，「答案似乎是否定的」。有關報告將於周二向英國國會議員匯報，作為向政界推動工時由現時傳統每周40小時縮短至32小時的論據之一。

（衛報/華爾街日報/彭博社）