他表示,美國將向烏克蘭提供新一輪武器、防空雷達等裝備,並強調美國及各國對烏的支援會持續。拜登又稱,俄羅斯總統普京一年前展開侵烏行動時,認為烏克蘭脆弱、西方分裂,但他「完全錯了」。而拜登與澤連斯基會晤後,表示美國將向烏國提供5億美元援助。

⚡️US President Joe Biden in #Kyiv.



To the sounds of air raids, #Biden honored the fallen defenders of #Ukraine. pic.twitter.com/7PQMnc3Mer— KyivPost (@KyivPost) February 20, 2023