柬首相洪森不滿子遭攻擊損政府聲譽　下令關閉獨立傳媒「民主之聲」 (15:05)

2003年成立的獨立網台「民主之聲」多年來批判政府，其facebook高棉語專頁有近200萬追隨者。「民主之聲」上周四（9日）發表了一篇關於柬埔寨援助土耳其的報道，當中引述政府發言人西潘（Phay Siphan）說，是洪森的長子洪馬內（Hun Manet）簽署相關涉及10萬美元（約78萬港元）的援助協議。

外界早視洪馬內為洪森的繼任人，但目前他的官職是武裝部隊聯合參謀長兼副總司令。路透社的報道指出，洪馬簽署這種協議涉嫌越權。洪馬內否認有關報道，洪森亦說是自己簽署協議。

洪森於周日（12日）晚上表示，「民主之聲」攻擊他們父子，傷害國家的尊嚴和聲譽，宣布周一（13日）上午10時起它不再擁有發布或廣播許可，但不會充公其財產，同時呼籲「民主之聲」的外國資金撤資。運作「民主之聲」的非政府組織「柬埔寨獨立傳媒中心」已致函洪森內閣就引起的混亂表達歉意，並解釋報道內容來自政府發言人，並非揣測，但洪森表示不接受這種說法。西潘沒有回應事件。

洪森被指在任內大力打壓異己，多名政治對手都被監禁或流放，多家傳媒被關閉。該國今年7月將舉行大選，洪森被指近期加強打壓反對聲音。

（法新社/路透社）