杜魯多：不明飛行物闖加拿大領空　遭美F-22戰機擊落 (18:00)

杜魯多在Twitter發聲明說:「我下令擊落一個侵犯加拿大領空的不明物體。」他表示,加拿大和美國共同組成的北美防空司令部(NORAD)一架美國F-22戰機,在加拿大西北部育空(Yukon)地區上空擊落該物體。杜魯多表示已就事件與美國總統拜登談話,加國軍隊將回收並分析物體殘骸。

美國國防部發聲明表示:「總統拜登授權美國戰機協助NORAD與加拿大合作,擊落加國北部上空的一個高空飛行物。」加拿大國防部長阿南德(Anita Anand)拒絕猜測物體來源,稱物體呈圓柱形,比本月4日在南卡羅萊納州對出水域上空被擊落的中國氣球小。相關報道:美F-22射導彈擊落氣球

拜登上周五(10日)下令軍方出動戰機擊落阿拉斯加上空一個不明高空物體。美方表示,回收殘骸工作進行中,未有透露是否已從殘骸中掌握資訊。美軍北方司令部上周六指出,惡劣的北極氣候環境,包括風寒(wind chill)、雪及有限的日光,均阻礙搜尋和回收工作進度。 相關報道:美擊落阿拉斯加「不明高空物體」

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023