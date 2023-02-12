杜魯多：不明飛行物闖加拿大領空　遭美F-22戰機擊落 (18:00)

杜魯多在Twitter發聲明說：「我下令擊落一個侵犯加拿大領空的不明物體。」他表示，加拿大和美國共同組成的北美防空司令部（NORAD）一架美國F-22戰機，在加拿大西北部育空（Yukon）地區上空擊落該物體。杜魯多表示已就事件與美國總統拜登談話，加國軍隊將回收並分析物體殘骸。

美國國防部發聲明表示：「總統拜登授權美國戰機協助NORAD與加拿大合作，擊落加國北部上空的一個高空飛行物。」加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）拒絕猜測物體來源，稱物體呈圓柱形，比本月4日在南卡羅萊納州對出水域上空被擊落的中國氣球小。相關報道：美F-22射導彈擊落氣球

拜登上周五（10日）下令軍方出動戰機擊落阿拉斯加上空一個不明高空物體。美方表示，回收殘骸工作進行中，未有透露是否已從殘骸中掌握資訊。美軍北方司令部上周六指出，惡劣的北極氣候環境，包括風寒（wind chill）、雪及有限的日光，均阻礙搜尋和回收工作進度。 相關報道：美擊落阿拉斯加「不明高空物體」

（法新社／路透社／BBC）