英國名校女校長一家斃命　夫疑殺妻女後自轟 (15:32)

薩里（Surrey）警方發表聲明稱，在現場發現一把用喬治名字登記的槍械，確認除涉事家庭外沒其他人正被調查，但未有進一步交代詳情。英國廣播公司（BBC）周二報道，45歲的帕蒂森上周六（4日）晚曾致電親戚求救，當親戚趕到現場後發現3人已經死亡。

事件引起外界對帕蒂森一家關係的注意。《泰晤士報》報道，在2016年，身為註冊會計師的喬治曾報警稱被妻子打，後來撤回指控。

（法新社/BBC）

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