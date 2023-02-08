安倍晉三回憶錄出版　提及習近平現實主義　普京平易近人 (14:49)

《安倍晉三回顧錄》周三在日本上市，書中輯錄他在2020年10月下台後接受的18次訪問內容。安倍談到習近平時，稱對方在2018年前後的會面期間，都會脫稿講話，相信那是對方愈來愈有權威的象徵。他又稱，習近平曾說「如果自己在美國出生，就不會加入共產黨，而是會加入民主或共和黨」，這在他而言顯示習近平是堅決的現實主義者。

安倍：為日本利益與特朗普交好 難與奧巴馬交友

安倍亦談到他與美國前總統特朗普的關係。他形容特朗普「徹頭徹尾地非傳統」，透過打高爾夫球、吃喝等與特朗普打好關係，承認他致力與特朗普交好，目的是為了保護日本利益。他說，如果日本成為特朗普批評的目標，日本將會面對艱難情況，「創造我們能夠傾談的環境是重要的」。至於另一美國前總統奧巴馬，安倍說：「我們只談工作。他是那種難以建立友誼的一種人。」

至於俄羅斯總統普京，安倍在位時曾與他見面27次，「他看似冷淡，但其實頗為平易近人」。

根據出版社中央公論新社所說，《安倍晉三回顧錄》本來在去年初出版，但安倍要求押後，其妻在他死後同意出版。

（日經亞洲）