土耳其地震死亡人數逾萬　災民批救災緩慢　屍遺路邊無人理 (19:20)

震後土耳其當局派出1.2萬名救援人員及9000名軍人往災區搜救，全球約70國亦紛紛派員到當地協助援助，但因道路在地震中嚴重受損，以致救援人員難以及時趕抵災區。不少災民批評土耳其當局救援無影，英國廣播公司（BBC）報道，安塔基亞市（Antakya）有多名遇難者遺體被放在路旁，無人處理。哈塔伊省（Hatay）也有遇難者遺體放在路邊。

安塔基亞市一名女災民稱，曾有救援人員到來，但他們拍攝塌樓現場的照片後便離開，沒再回來；而她的男友一家11口仍被困現場瓦礫，惟無人施救，瓦礫下原本還傳出呼救聲，但如今已寂靜一片。

另外，土耳其南部伊斯肯德倫港（Iskenderun）地震後有數百貨櫃着火，冒出大量濃煙。當局稱火勢現已撲熄。

（路透社／BBC）

土耳其地震 相關熱點：

多名兒童奇蹟獲救 7歲姊瓦礫下護弟17小時 受困男童待救獲瓶蓋餵水

短片：親人聞聲瓦礫救出敘利亞初生女嬰 即場剪臍帶 裹氈子保暖