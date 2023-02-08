土耳其地震死亡人數逾萬　災民批救災緩慢　屍遺路邊無人理 (19:20)

【19:20更新】土耳其南部周一（6日）發生7.8級強烈地震，該國與鄰國敘利亞均受重創。截至周三（8日），最少11236人死亡，土耳其增至最少8574人死亡，敘利亞增至最少2662人死亡。地震發生至今，災後救人黃金72小時即將過去，惟救援未能及時到達，有災民批評救援緩慢，他們只能徒手挖掘救人。
震後土耳其當局派出1.2萬名救援人員及9000名軍人往災區搜救，全球約70國亦紛紛派員到當地協助援助，但因道路在地震中嚴重受損，以致救援人員難以及時趕抵災區。不少災民批評土耳其當局救援無影，英國廣播公司（BBC）報道，安塔基亞市（Antakya）有多名遇難者遺體被放在路旁，無人處理。哈塔伊省（Hatay）也有遇難者遺體放在路邊。
安塔基亞市一名女災民稱，曾有救援人員到來，但他們拍攝塌樓現場的照片後便離開，沒再回來；而她的男友一家11口仍被困現場瓦礫，惟無人施救，瓦礫下原本還傳出呼救聲，但如今已寂靜一片。
另外，土耳其南部伊斯肯德倫港（Iskenderun）地震後有數百貨櫃着火，冒出大量濃煙。當局稱火勢現已撲熄。
（路透社／BBC）
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