土耳其地震增至逾5000人死　世衛：死亡人數料達2萬【短片】 (20:22)

【20:16】土耳其地震死亡人數增至最少3549人。總統埃爾多安宣布，國內10個受地震影響的城市進入緊急狀態，為期3個月，並將開放安塔利亞省（Antalya）酒店予受災民眾暫住。

【18:31】土耳其地震死亡人數再上升，土耳其增至最少3491人死亡，鄰國敘利亞增至最少1602人死亡，兩國至今有5021人死亡。

【11:57】地震發生至今超過24小時，土耳其災害和應急管理局（AFAD）表示，地震已造成該國最少2921人死亡，連同鄰國敘利亞，兩國共有最少4365人死亡。世衛表示，由於仍有很多人被埋瓦礫中，估計死亡人數或超過2萬人。

【10:57】地震造成逾3800人死亡，其中土耳其至少2379人死亡，另有約1.4萬人受傷，近5000座建築物倒塌。土耳其總統埃爾多安宣布全國哀悼7日。鄰國敘利亞則有最少1444人死亡。世衛表示，災區可能會有更多建築物倒塌，預料死亡人數或增達八倍。

由於當地天氣寒冷加上落雨落雪，救援行動大受影響，瓦礫下不時傳出呼救聲，可惜其他民眾均束手無策。不少痛失家園的災民在戶外露宿，又冷又餓，只能在街上圍着火堆取暖。

各國紛紛表示可向土耳其提供協助，包括派出搜救隊及醫療隊。美國總統拜登與埃爾多安通話，承諾美方會提供一切救援協助。聯合國則稱，敘利亞基建嚴重破壞，即使是地震前已難以提供人道援助，現時震後情況更甚。

（路透社／法新社）