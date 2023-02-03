日漢露天風呂偷拍過萬泡湯女子　部分被性侵 (19:12)

50歲的齋藤果林2021年12月因非法持有開山鐮刀，違反《槍刀法》被捕；齋藤辯稱開山鐮刀是用來「割除偷拍時礙事的樹支」，惹起警方懷疑，擴大調查後發現他原來一直從事偷拍勾當。其後一年，警方再拘捕16人，當中包括公務員、企業高層和醫生等，至今搜查了80處，檢獲硬碟、電腦等逾1200件物證。

警方說，偷拍集團成員向齋藤學習偷拍技巧，會身穿迷彩服，於風呂百多二百米外的山林中以長鏡頭拍攝泡湯的裸體女性，還會拍攝她們穿上衣服的照片以作對比；亦有人將認識的女性誘騙去溫泉旅行等，然後偷拍製作影片，還有用安眠藥迷暈女友人後進行猥褻行為並拍成影片，與集團成員分享，大部分受害人直到影片被放上網才知道受害而報案。

齋藤向調查人員承認，從20歲起就開始偷拍女性，地點最少100個，受害者至少有1萬人，並藉偷拍活動認識了約100人。

傳出露天風呂偷拍案後，靜岡縣一些溫泉設施開始裝設防偷拍設備，有溫泉旅館經營者表示，沒料到有人從遠處山林偷拍，稱已採取對策，希望遊客安心。

（朝日新聞/中央社）