德國伊拉克裔女子疑裝死找替身　涉伙男友殺貌似自己女子 (14:52)

位於慕尼黑以北的英戈爾施塔特（Ingolstadt）去年8月發現一名女子陳屍在一輛平治房車內，滿身是血。該車屬於住在慕尼黑的伊拉克裔23歲美容博客薩拉本（Shahraban K）。薩拉本的家人看過遺體後確認身分，但隔天驗屍報告懷疑不是本人，最後發現被害人其實是同樣23歲、同樣是美容博客的阿爾及利亞人哈迪亞（Khadidja O）。警方表示，這兩名女子均有黑色直長髮，膚色相似且都化濃妝，外貌極之相似，德國傳媒因而將此案稱為「替身謀殺案」。薩拉本與其24歲科索沃男友於去年8月19日落網，當局到周一公開推測犯案動機。

檢方表示，根據調查，他們推測薩拉本因為家庭糾紛而想離家出走，因此裝死。警方稱，在案發前一周，薩拉本聯繫過數十名與她容貌相似的女網友，以假戶口設法約她們見面，但一直無人上釣。《南德意志報》報道，薩拉本最後利用化妝品為餌，成功約哈迪亞見面。

案發當日，薩拉本向家人聲稱要到英戈爾施塔特去見前夫，其實是和男友開車接哈迪亞，然後開車到樹林編造藉口讓她下車，再將她亂刀捅死，她身中50多刀，臉部亦被毁容。檢方說，兩名疑犯隨後將死者抬回私家車，然後開回市區，薩拉本的父母在8月16日近午夜發現該車。

檢方表示還有待盤問更多證人，調查仍在進行中。如果兩人被定罪，將面臨無期徒刑。

（衛報/獨立報/每日郵報）