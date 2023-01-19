NASA與波音合研環保機 共創飛航可持續未來 (17:12)

NASA表示，將和波音合作「建造、檢測和試飛一架示範機，以驗證減排技術」。「可持續飛行示範機」計劃總投資額估計約7.25億美元（56.55億港元），NASA會在7年內投入4.25億美元，其餘由波音及其合作伙伴承擔。

這架單走廊的跨音速桁架支撐翼（Transonic Truss-Braced Wing，跨音速即一個正好在音速上下的速度範圍）示範機，目的是降低油耗和減排30%。飛機設計概念包括以對角支柱和更高展弦比來穩定超長超薄機翼，最終可容納先進推進系統。

單走廊飛機佔全球航空排放量的近半數。NASA計劃在2020年代後期能完成測試，因此展示的技術可能會影響2030年代新一代飛機的產業決策。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）說，此一計劃旨在「生產和測試實物大小示範機。這將有助打造未來更省油的商用客機，對環境、商用航空業和全球乘客都有好處。」

美國已制定目標，最遲2050年實現美國航空業溫室氣體淨零排放。白宮的目標是在2030年或之前將航空業碳排放量減少20%。航空公司也面臨環保組織要求降低碳足跡的壓力，而承諾使用更具可持續性的航空燃料。 (路透社)