巴西前總統被揭公帑碌卡近4000萬　博索納羅曾稱沒刷過「半毛錢」 (18:45)

不同於前任總統，博索納羅對總統信用卡支出和其他官方資料下令封存100年，但繼任的新總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）正着手推翻禁令。博索納羅和他的21名幕僚過去都能使用這張信用卡，而博索納羅曾聲稱沒有用這張信用卡刷過「半毛錢」，但新聞門戶網站Uol根據新公布紀錄所做分析發現，博索納羅單是2019、2020和2021年度假期間的花費，換算現時價值超過23.5萬美元。

資料顯示，博索納羅曾在一座油站一次過用信用卡刷了近1.4萬美元。在一次造訪亞馬遜地區羅賴馬州（Roraima）城市博阿維斯塔（Boa Vista）一間餐廳期間，這張信用卡支付過一筆超過2.1萬美元的帳單，這足夠點該餐廳最昂貴的烤雞餐2000次。另外，這張信用卡也在博索納羅執政4年期間，在里約熱內盧一間麵包店支付超過7.1萬美元，其中有一次單筆消費就近1.1萬美元，時間點在博索納羅兒子舉行婚禮的隔天，也是博索納羅支持者發起騎車穿越里約熱內盧街頭集會的前夕。

經通脹調整，這張信用卡所刷總額達盧拉2003年第一次執政4年任期內開支的一半，但盧拉使用信用卡主要是用於出國時的住宿費用。

（法新社/中央社/衛報）