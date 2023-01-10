拜登舊辦公室發現政府機密文件惹質疑　特朗普：何時搜拜登房屋？ (13:45)

涉事辦公室是位於賓夕法尼亞大學的「賓夕法尼亞拜登外交和全球參與中心」辦公室，是拜登2017年離任副總統至2020年開始競選總統前使用。拜登的私人律師去年11月2日清空辦公室時，在一個上鎖儲物室內發現這批文件，隨即知會白宮法律顧問辦公室，國家檔案局在翌日早上取走這批文件。

哥倫比亞廣播公司報道，這些文件沒有提及核子機密。但美聯社報道，拜登被爆出可能不當處理機密或總統檔案，可能成為令他頭痛的政治問題。被指將大批高度敏感機密資料帶到自己住所並拒絕交出的前總統特朗普，在社交平台發文問：「聯邦調查局何時才會搜查拜登的眾多房屋，甚至可能搜查白宮？」共和黨籍眾院監督暨改革委員會主席科默（James Comer）亦質疑司法部雙重標準，並未有像搜查特朗普住所般對待拜登。

不過，美國傳媒引述專家稱，今次拜登與上次特朗普「文件門」表面上雖然有相似之處，但兩者有不少差別。拜登團隊在發現文件後即時按機制匯報並交出，而且涉及的文件不多，但特朗普是刻意將數以萬計機密文件送到海湖莊園，並且拒絕交出，當局要取得搜查令才能檢走。

（綜合報道）