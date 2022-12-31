榮休教宗本篤十六世逝世　喪禮1月5日舉行 (20:14)

本篤十六世原名拉辛格（Joseph Ratzinger），1927年4月16日在德國上巴伐利亞出生當天便受洗，1953年獲神學博士學位，1981年被任命為仲裁天主教神學紛爭的「聖座信理部」部長後便常居梵蒂岡，1993年升任為主教級樞機，1998年成為樞機團團長，並於2005年4月若望保祿二世身故後以78歲高齡繼任，亦成為近千年來首名日耳曼裔教宗。

本篤十六世是羅馬天主教「正統教義」的堅定捍衛者，延續教會保守立場，反對同性婚姻和墮胎，在處理神職人員戀童醜聞上也惹來爭議。他在任期間又批評中國侵犯宗教自由等，鼓勵受逼害的中國天主教徒抵抗宗教與自由束縛，使中梵關係跌落谷底。2013年2月底，本篤十六世以年老及健康欠佳為由辭任教宗，是600多年來首有在世教宗辭職，但獲保留稱號，職位改為「榮休教宗」（Pope Emeritus），居於教會之母修道院，令梵蒂岡罕有出現同時有兩名「教宗」。

（綜合報道）