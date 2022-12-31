榮休教宗本篤十六世逝世　喪禮1月5日舉行 (20:14)

【20:14更新】梵蒂岡教廷宣布，榮休教宗本篤十六世逝世，享年95歲。教廷發聲明稱，本篤十六世於當地時間周六（12月31日）早上9時34分，在梵蒂岡的教會之母修道院（Mater Ecclesiae）逝世。其遺體將從下周一（2023年1月2日）起於聖伯多祿大教堂供瞻仰，喪禮將於下周四（1月5日）在聖伯多祿廣場舉行，由現任教宗方濟各主持。本篤十六世近日健康急速惡化，方濟各日前曾呼籲信眾特別為本篤十六世禱告。
本篤十六世原名拉辛格（Joseph Ratzinger），1927年4月16日在德國上巴伐利亞出生當天便受洗，1953年獲神學博士學位，1981年被任命為仲裁天主教神學紛爭的「聖座信理部」部長後便常居梵蒂岡，1993年升任為主教級樞機，1998年成為樞機團團長，並於2005年4月若望保祿二世身故後以78歲高齡繼任，亦成為近千年來首名日耳曼裔教宗。
本篤十六世是羅馬天主教「正統教義」的堅定捍衛者，延續教會保守立場，反對同性婚姻和墮胎，在處理神職人員戀童醜聞上也惹來爭議。他在任期間又批評中國侵犯宗教自由等，鼓勵受逼害的中國天主教徒抵抗宗教與自由束縛，使中梵關係跌落谷底。2013年2月底，本篤十六世以年老及健康欠佳為由辭任教宗，是600多年來首有在世教宗辭職，但獲保留稱號，職位改為「榮休教宗」（Pope Emeritus），居於教會之母修道院，令梵蒂岡罕有出現同時有兩名「教宗」。