英國傳奇設計師「西太后」Vivienne Westwood逝世　享年81歲 (10:47)

Vivienne Westwood的工作室透過Twitter宣布其死訊，表示她在家人的陪伴下安詳離世，並稱世界需要像她這種人締造改變。她的丈夫兼創作伙伴Andreas Kronthaler稱，與她合作至最後一刻，她將長存於心裏。

Vivienne Westwood曾為小學教師，1970年代與樂隊Sex Pistols經理人Malcolm McLaren創立時裝品牌Let It Rock，Sex Pistols也因經常穿着Vivienne Westwood的設計服裝而成名，將龐克風格帶進時裝界。

Vivienne Westwood致力為氣候變化、污染及政治議題發聲，抗議標語亦成為其創作T恤的時裝素材。她曾於1992年，獲英女王伊利沙伯二世頒發大英帝國勳章（OBE）；2006年獲封為女爵士（Dame）。

（BBC/衛報）