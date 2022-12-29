伊朗女棋手沒戴頭巾出賽疑撐「頭巾示威」 (19:45)

25歲的哈德姆（Sara Khadem，又名Sarasadat Khademalsharieh），目前世界排名第804位，但自2013年已獲世界西洋棋總會（FIDE，又譯國際棋聯）頒發「國際大師」及頒給最高等級女棋手的「女子特級大師」頭銜。她正在哈薩克最大城市阿拉木圖參加周日（25日）起至周五（30日）舉行的世界國際象棋快棋及超快棋錦標賽。不過她周一（26日）、周三兩次出賽均沒戴頭巾，使人揣測她這樣做是支持席捲伊朗全國的「頭巾示威」，並因此可能在回國後遭到報復。

伊朗半官方通訊社法斯社（Fars）周三報道，伊朗國際象棋聯合會主席塔米尼（Hassan Tamini）表示，哈德姆並非在該棋聯會支持下參賽。

西班牙《國家報》援引兩名知情人士報道，哈德姆為人身安全，賽後會與擁有加拿大護照的著名伊朗導演丈夫艾哈邁迪（Ardeshir Ahmadi），以及他們2月出生的孩子，一家三口定居西班牙，惟未確定會否申請政治庇護。

（世界報/路透社/法新社）