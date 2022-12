有官員表示,當地自平安夜開始持續降雨,導致洪水淹浸最少16村莊,逾6600戶家庭受災。菲律賓海岸警衛隊人員稱,部分地區洪水一度升至胸口水平。警衛隊的Twitter照片顯示,救援人員在水深及腰的洪水中救出受困兒童,並用橡皮艇送走受災市民。

(法新社/CNN Philippines)

Ph Red Cross deploys its water search and rescue (wasar) teams to rescue residents of 10 Gingoog City barangays affected by flash floods on Christmas Day. pic.twitter.com/k1mkafPNXZ— Philippine Red Cross (@philredcross) December 25, 2022