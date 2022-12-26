逾百非法移民嚴寒下被送到賀錦麗住所附近　白宮批殘忍可恥 (11:52)

美國近日正經歷嚴寒天氣，但平安夜當日卻有3輛旅遊巴，將過百名非法移民由得州送到副總統賀錦麗位於華盛頓的住所附近。雖然當地氣溫只有攝氏零下8度，但部分人只穿單薄衛衣甚至短褲。對於此事疑是得州州長Greg Abbott所為，白宮批評稱，在沒與聯邦或地方政府協調下，在嚴寒中將兒童棄於路邊，是殘忍、危險及可恥的噱頭。
旅巴抵達後，有救援組織為移民提供毛氈，又送他們到一間教堂並提供熱食。由共和黨人Greg Abbott擔任州長的得州，曾多次將來自中美洲及南美洲的非法移民運送至華盛頓，據悉已運送逾千人，以逼使拜登政府加強邊境移民管制措施。佛羅里達州和亞利桑那州亦曾運送非法移民至民主黨州份。
（CNN/路透社/衛報/美國廣播公司7News）
ICYMI: Three buses of migrants were taken to D.C. from Texas and were brought to a church by The Migrant Solidarity Mutual Aid Network to brace the cold.
Warm food and clothes were given out at the church.
DETAILS: https://t.co/ghBeiuLtT4 pic.twitter.com/rk6nyNtEvz— 7News DC (@7NewsDC) December 25, 2022