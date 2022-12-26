逾百非法移民嚴寒下被送到賀錦麗住所附近　白宮批殘忍可恥 (11:52)

美國近日正經歷嚴寒天氣，但平安夜當日卻有3輛旅遊巴，將過百名非法移民由得州送到副總統賀錦麗位於華盛頓的住所附近。雖然當地氣溫只有攝氏零下8度，但部分人只穿單薄衛衣甚至短褲。對於此事疑是得州州長Greg Abbott所為，白宮批評稱，在沒與聯邦或地方政府協調下，在嚴寒中將兒童棄於路邊，是殘忍、危險及可恥的噱頭。