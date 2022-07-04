俄烏局勢｜澤連斯基美國國會演說　稱美援助非做善事　屬投資全球安全及民主【短片】 (11:42)

澤連斯基進場時，全場站立鼓掌約兩分鐘歡迎他，他並分別與副總統賀錦麗及眾議院議長佩洛西握手。場內有人舉起烏克蘭國旗，亦有人穿上有烏克蘭國旗顏色的衣服，以示支持。

經過中期選舉後，美國眾議院從明年1月3日開始將由共和黨主導，國會日前提出增加逾440億美元（約3432億港元）緊急援烏撥款，預料本周內表決。對於有共和黨議員認為美國給予烏克蘭的援助金額太高，澤連斯基在演說中稱，美國對烏克蘭的援助不是做善事，而是對全球安全及民主的投資，烏克蘭會負責任地妥善使用；又稱全球各國互相緊扣，沒有國家能獨善其身，希望美方能給予更多援助。

不過，預料下月將接任眾議院議長的眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，雖然他支持烏克蘭，但不支持開「空白支票」，希望確保美國的每一筆撥款援助用得其所。

澤連斯基亦表示，烏克蘭雖經歷黑暗時期，但沒有倒下來，仍然活生生，「在全球的認知中，我們已打倒俄羅斯」。他又送上一幅烏克蘭國旗，上面有烏國士兵的留言及簽名。

（路透社／法新社）