俄烏局勢｜拜登晤澤連斯基承諾助烏自衛　澤連斯基重申對俄寸土不讓 (09:46)

拜登與澤倫斯基會面時承諾,美國將加大對烏克蘭的支持,幫助烏國自衛。二人一起見記者時,拜登稱烏克蘭不會孤獨,美國會一直與烏克蘭站在一起。澤連斯基重申對俄羅斯寸土不讓,又感謝美方大力支持,稱獲得美方提供愛國者導彈防禦系統將大大加強烏克蘭的防空能力。

澤連斯基又將一枚英雄勳章交予拜登,並稱是代一名烏克蘭士兵轉交。拜登表示感謝,稱他將回贈一枚紀念幣給這名烏克蘭士兵。

I thank @POTUS for the warm welcome and I deeply appreciate all the support of the U.S. and the American people. I am confident that together we will be able to secure a better, prosperous and free future for both of our nations. Ukraine’s victory will also be America’s victory. pic.twitter.com/OhclRtwIJy— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 22, 2022