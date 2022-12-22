俄烏局勢｜拜登晤澤連斯基承諾助烏自衛　澤連斯基重申對俄寸土不讓 (09:46)

拜登與澤倫斯基會面時承諾，美國將加大對烏克蘭的支持，幫助烏國自衛。二人一起見記者時，拜登稱烏克蘭不會孤獨，美國會一直與烏克蘭站在一起。澤連斯基重申對俄羅斯寸土不讓，又感謝美方大力支持，稱獲得美方提供愛國者導彈防禦系統將大大加強烏克蘭的防空能力。

澤連斯基又將一枚英雄勳章交予拜登，並稱是代一名烏克蘭士兵轉交。拜登表示感謝，稱他將回贈一枚紀念幣給這名烏克蘭士兵。

（法新社/中央社/CNN/NBC）