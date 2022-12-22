俄烏局勢｜拜登晤澤連斯基承諾助烏自衛　澤連斯基重申對俄寸土不讓 (09:46)

烏克蘭總統澤連斯基周三（21日）抵達美國白宮，與美國總統拜登會晤，是俄烏戰爭今年2月爆發以來澤連斯基首次外訪。澤連斯基抵達之際，美國國務卿布林肯發聲明宣布，美國將向烏克蘭提供價值18.5億美元（約144億港元）軍事援助，當中包括愛國者導彈防禦系統。
拜登與澤倫斯基會面時承諾，美國將加大對烏克蘭的支持，幫助烏國自衛。二人一起見記者時，拜登稱烏克蘭不會孤獨，美國會一直與烏克蘭站在一起。澤連斯基重申對俄羅斯寸土不讓，又感謝美方大力支持，稱獲得美方提供愛國者導彈防禦系統將大大加強烏克蘭的防空能力。
澤連斯基又將一枚英雄勳章交予拜登，並稱是代一名烏克蘭士兵轉交。拜登表示感謝，稱他將回贈一枚紀念幣給這名烏克蘭士兵。
（法新社/中央社/CNN/NBC）
I thank @POTUS for the warm welcome and I deeply appreciate all the support of the U.S. and the American people. I am confident that together we will be able to secure a better, prosperous and free future for both of our nations. Ukraine’s victory will also be America’s victory. pic.twitter.com/OhclRtwIJy— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 22, 2022