英國救護服務加入護士罷工　臨盆或跌倒未必獲救護送院 (14:55)

代表英格蘭和威爾斯救護車等服務的國民保健系統聯盟（NHS Confederation）主管泰勒（Matthew Taylor）說：「我們從不想驚動人們，但我們已經到了我們領導人認為有必要說無法保證病人安全的地步。」在英格蘭，10個主要地區救護車服務系統有8個宣布進入「嚴重事態」狀態，稱將優先治療最需要幫助的人，例如危及生命的個案。

倫敦最大醫院組織警告，臨盆者要計劃如何被送到醫院。工會稱，工作人員會繼續處理危及性命的緊急求助電話，但部分緊急電話，例如臨盆或在家中跌倒之類，則未必受理。衛生國務大臣昆斯（Will Quince）呼籲民眾不要參與接觸性運動和不必要的駕車旅程或其他高風險活動。

代表NHS護士和救護車人員的工會表示，如果政府繼續拒絕討論加薪，他們會在新年再發動罷工。政府則態度強硬，首相辛偉誠日前向國會議員表示，協助護理人員和全國所有人的最佳方法，是大家一起盡快降低通脹。不過，YouGov周二公布的民調顯示，三分之二英國人支持護士罷工，支持救護車人員罷工者亦有63%。

（法新社/BBC/中央社）