泰海軍護衛艦遇巨浪沉沒　31官兵失蹤當局搜救 (16:09)

泰國海軍護衛艦「素可泰號」（HTMS Sukhothai）周日（18日）晚深夜在暹羅灣遇上巨浪翻沉，船上載有過百名官兵，截至今日（19日）下午仍有31名失蹤官兵下落不明，軍方出動軍艦、兩棲艦和直升機搜救。
「素可泰」號護衛艦由美國製造，於1987年服役。「素可泰號」昨夜在暹羅灣離岸約20海里時引擎發生故障，導致失控翻側，最後沉沒。海軍表示，當局在惡劣天氣下徹夜搜救，艦上106人有75人獲救，其餘31人下落不明。
海軍在Twitter發布的照片與影片顯示，一群穿上橙色救生衣的官兵在黑夜中身處黑色充氣式橡皮艇上，在波濤洶湧的海上駛離沉船。
（法新社/曼谷郵報/中央社）
ชี้แจงกรณี #เรือหลวงสุโขทัย (ต่อ) ทร. สั่งการเรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงภูมิพล เรือหลวงกระบุรี เฮลิคอปเตอร์จำนวน 2 ลำ พร้อมชุดป้องกันความเสียหาย เข้าช่วยเหลือเป็นการด่วน ปัจจุบัน เรือหลวงกระบุรี ได้เดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุแล้ว อยู่ระหว่างเร่งให้ช่วยเหลือกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย pic.twitter.com/CWUZQzfjHt— กองทัพเรือ ROYAL THAI NAVY (@prroyalthainavy) December 18, 2022