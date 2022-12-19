泰海軍護衛艦遇巨浪沉沒　31官兵失蹤當局搜救 (16:09)

「素可泰」號護衛艦由美國製造，於1987年服役。「素可泰號」昨夜在暹羅灣離岸約20海里時引擎發生故障，導致失控翻側，最後沉沒。海軍表示，當局在惡劣天氣下徹夜搜救，艦上106人有75人獲救，其餘31人下落不明。

海軍在Twitter發布的照片與影片顯示，一群穿上橙色救生衣的官兵在黑夜中身處黑色充氣式橡皮艇上，在波濤洶湧的海上駛離沉船。

（法新社/曼谷郵報/中央社）