美國獵戶座太空船完成繞月任務　成功返回地球 (10:27)

NASA的直播畫面顯示,「獵戶座」以每小時4萬公里的速度穿越地球大氣層後,在3個降落傘的幫助下掉落海面。「獵戶座」穿越大氣層時,須承受受攝氏2800度高溫,今次任務另一重點正是測試其隔熱罩的耐熱性能,為下次載人任務作準備。

「獵戶座」上月16日由火箭「太空發射系統」搭載升空,展開圍繞月球的無人飛行任務。太空船搭載了「1男2女」附感應器的假人,測試航行中面對的加速壓力、震動和太陽輻射。

Splashdown.



After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7— NASA (@NASA) December 11, 2022