蒙古群眾零下21度抗議政府貪腐高通脹　要求解散國會　爆警民衝突 (21:24)

法新社報道，許多示威者都是年輕人，他們毋懼攝氏零下21度低溫，聚集在烏蘭巴托政府中樞「國家宮」旁的成吉斯汗廣場，向貪腐官員「討公道」，並要求解散國會。

警方晚上試圖驅散示威者，部分人則企圖衝擊政府建築物，拆走障礙物並打爆玻璃，又與警員發生肢體衝突，示威者數小時後陸續散去。

示威者對蒙古國衰弱的經濟感到不滿，包括通脹高企。受俄軍入侵烏克蘭影響，蒙古國通脹率近期飈升至15.2%。引爆民憤的另一個原因是，有知情者爆料稱國會內存在一個與煤礦業界關係密切的「煤礦派系」，竊走價值數以十億美元計的煤。蒙古肅貪機關上月宣布，超過30名官員因涉嫌盜用公款被調查，包括負責開採煤礦的國營煤炭公司總裁。

國會議員道爾吉漢德（Togmidyn Dorjkhand）上月表示，自2013年以來，有640萬噸煤在蒙古海關查無資料，中國海關卻有紀錄。爆料者亦稱，貪污的海關官員將裝載煤礦到中國的貨車登記作普通載客車。蒙古的出口貨物中，86%是運到中國，其中煤佔過半，而採礦業佔蒙古國內生產總值（GDP）的四分之一。

（法新社/半島電視台/中央社）